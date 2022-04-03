Песков: у Запада есть "лишний ген", который мешает сотрудничать с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Запада есть "лишний ген". По его мнению, именно он не позволяет западным странам избавиться от "шелухи" и взаимовыгодно сотрудничать с Россией. Об этом он сказал в интервью на канале "Россия-1".

Песков подчеркнул, что это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли ещё что-то.

"Но, с другой стороны, можно научиться и с этой лишней хромосомой, она то ли лишняя, то ли выпадающая, я не знаю. Но можно и в этих условиях тоже всё равно друг к другу привыкнуть", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

В субботу, 2 апреля, Песков заявил, что демилитаризация Украины идёт полным ходом — военная инфраструктура в стране во многом разрушена в ходе спецоперации.