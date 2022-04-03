EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Захарова рассказала о желании Нидерландов исказить высылку дипломатов

Мир

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявление Нидерландов о частичной приостановке своей деятельности в России являются попыткой опередить Москву, предвидя её ответные меры, которые должны последовать за высылкой российский дипломатов.

Захарова рассказала о желании Нидерландов исказить высылку дипломатов

1 апреля голландское посольство в Москве и их консульство в Санкт-Петербурге уведомили о частичной приостановке своей деятельности в связи с происходящим на Украине. Представители дипмиссии Гаага добавили, что сейчас "о нормальных отношениях с Россией не может быть и речи".

Захарова отметила, что таким образом пытается исказить ситуацию, и выставить себя в более выгодном свете, что выглядит довольно "нелепо".

"В реальности ситуация обстоит следующим образом. 29 марта семнадцать дипломатов посольства нашей страны в Нидерландах были объявлены голландскими властями "persona non grata". Российская сторона анонсировала ответные меры. И теперь Гаага, очевидно, желая предвосхитить их, пытается подать дело так, будто приостановка части деятельности диппредставительств этой страны — вовсе не следствие деструктивного курса Нидерландов и, конкретно, недружественных шагов по отношению к Москве, а некая "принципиальная" позиция. Лишь остается констатировать нелепость таких попыток исказить ситуацию, которые, впрочем, совсем не новы", — сказала Захарова, слова которой передаёт официальный сайт МИД РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы нидерланды мария захарова
Sberbank
Новости
Захарова рассказала о желании Нидерландов исказить высылку дипломатов
В Совфеде высказались по поводу размещения в Польше ядерного оружия
Newsbreak.gr: в Салониках прошла акция в поддержку России
WSJ предупредила украинских беженцев о сложностях при въезде в США
Министр финансов ФРГ Линднер: события на Украине сделают немцев беднее
Посол Украины Мельник: президент ФРГ имеет "паутину контактов" с Россией
Daily Express: Ванга предсказала "Владимиру" владеть Россией и всем миром
Вице-премьер Польши призвал США поделиться ядерным оружием
Toronto Star: устаревшая ПРО США беззащитна перед российскими ракетами
"Вашингтон знал?": Мария Захарова о теракте на нефтебазе в Белгороде
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Роддом не бомбили: знаменитая "роженица" из Мариуполя разоблачила фейк Киева

В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".

Роддом не бомбили: знаменитая "роженица" из Мариуполя разоблачила фейк Киева
Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан
Общество
Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан
Силовые структуры
Глава Чечни Кадыров: украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол
Общество
Садальский рассказал, от чего умерла звезда "Чародеев" Александра Яковлева
Любовь Степушова Орбан предупредил венгров: скатитесь к войне на Украине Любовь Степушова Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер Ирина Шлионская Убийство Джона Леннона — дело рук ЦРУ? Ирина Шлионская
Евросоюз
Орбан предупредил венгров: скатитесь к войне на Украине
Политика. Новости и аналитика
Греческие железнодорожники отказались перевозить танки США на Украину
Дерипаска объяснил, ждать ли завершения спецоперации на Украине
Общество
Дерипаска объяснил, ждать ли завершения спецоперации на Украине
Последние материалы
В Совфеде высказались по поводу размещения в Польше ядерного оружия
Newsbreak.gr: в Салониках прошла акция в поддержку России
WSJ предупредила украинских беженцев о сложностях при въезде в США
Министр финансов ФРГ Линднер: события на Украине сделают немцев беднее
Посол Украины Мельник: президент ФРГ имеет "паутину контактов" с Россией
Daily Express: Ванга предсказала "Владимиру" владеть Россией и всем миром
Вице-премьер Польши призвал США поделиться ядерным оружием
Toronto Star: устаревшая ПРО США беззащитна перед российскими ракетами
"Вашингтон знал?": Мария Захарова о теракте на нефтебазе в Белгороде
Заснувший во время официального мероприятия Байден вновь попал на видео
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников