Захарова рассказала о желании Нидерландов исказить высылку дипломатов

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявление Нидерландов о частичной приостановке своей деятельности в России являются попыткой опередить Москву, предвидя её ответные меры, которые должны последовать за высылкой российский дипломатов.

1 апреля голландское посольство в Москве и их консульство в Санкт-Петербурге уведомили о частичной приостановке своей деятельности в связи с происходящим на Украине. Представители дипмиссии Гаага добавили, что сейчас "о нормальных отношениях с Россией не может быть и речи".

Захарова отметила, что таким образом пытается исказить ситуацию, и выставить себя в более выгодном свете, что выглядит довольно "нелепо".

"В реальности ситуация обстоит следующим образом. 29 марта семнадцать дипломатов посольства нашей страны в Нидерландах были объявлены голландскими властями "persona non grata". Российская сторона анонсировала ответные меры. И теперь Гаага, очевидно, желая предвосхитить их, пытается подать дело так, будто приостановка части деятельности диппредставительств этой страны — вовсе не следствие деструктивного курса Нидерландов и, конкретно, недружественных шагов по отношению к Москве, а некая "принципиальная" позиция. Лишь остается констатировать нелепость таких попыток исказить ситуацию, которые, впрочем, совсем не новы", — сказала Захарова, слова которой передаёт официальный сайт МИД РФ.