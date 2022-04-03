WSJ предупредила украинских беженцев о сложностях при въезде в США

Эмиграция в США может оказаться для беженцев из Украины не такой простой. Достаточно вспомнить, что государство во главе с президентом Джо Байденом до сих пор не позволило въехать в страну ни одному афганцу, которые оказывали помощь США. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal.

По сообщению газеты, причина сложностей при эмиграции в США заключается в строгих требованиях, предъявляемых к беженцам, а также в огрехах системы.

Согласно информации госдепартамента, количество подавших заявки на участие в приоритетной программе афганцев составило 16 тысяч человек, но их документы ещё даже практически не начали рассматривать.

Ранее Байден сообщил о готовности США принять 100 тысяч украинских беженцев. Издание выразило надежду, что рассмотрение вопроса о въезде граждан Украины будет продвигаться быстрее, чем в случае с афганцами.

"Когда речь идет об Украине, мы можем только молиться, чтобы администрация Байдена пошла по другому пути, чем в случае с афганцами", — цитирует газета слова главы еврейской организации по переселению в США Марка Хетфилда.

И всё-таки журналисты издания призывают украинцев не обольщаться по поводу эмиграции в США, глядя на пример афганцев.