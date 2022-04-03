Минфин Мексики: в стране не хватает бензина

Американцы "разобрали" весь бензин на территории Мексики и приграничных регионах, заявило министерство финансов страны на своём сайте. Согласно информации, граждане США искусственно создали топливный кризис в области.

Как подчеркнули в мексиканском ведомстве, спрос на топливо превысил возможности страны.

"Нехватка бензина в приграничном регионе является результатом дисбаланса между спросом и предложением из-за высокой стоимости топлива в мире и более низких цен в Мексике по сравнению с ценами в Соединённых Штатах", — говорится в сообщении министерства.

По сообщению ведомства, несмотря на временную отмену субсидий на топливо в регионе, которую объяснили именно неестественным спросом, в среднем цены в Мексике продолжают оставаться ниже, чем в США.