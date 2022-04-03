Американцы "разобрали" весь бензин на территории Мексики и приграничных регионах, заявило министерство финансов страны на своём сайте. Согласно информации, граждане США искусственно создали топливный кризис в области.
Как подчеркнули в мексиканском ведомстве, спрос на топливо превысил возможности страны.
"Нехватка бензина в приграничном регионе является результатом дисбаланса между спросом и предложением из-за высокой стоимости топлива в мире и более низких цен в Мексике по сравнению с ценами в Соединённых Штатах", — говорится в сообщении министерства.
По сообщению ведомства, несмотря на временную отмену субсидий на топливо в регионе, которую объяснили именно неестественным спросом, в среднем цены в Мексике продолжают оставаться ниже, чем в США.
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В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".
В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".