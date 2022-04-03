Соединённым Штатам угрожают не Россия и Китай, заявил экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, "проблемы" кроются не во внешней политике, а внутри американской власти.
Как подчеркнул Трамп, страной правят "больные и радикальные политики".
"Самая большая угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну", — сказал политик на митинге сторонников в штате Мичиган.
Как подчеркнул Трамп, конгрессу нужно вернуть власть и решать проблемы внутри страны, а не ориентироваться на внешнюю политику.
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В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".
В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".