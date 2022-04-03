Украинские власти потратили на боевые действия за месяц около 10 млрд долларов. Как уточняют источники, эти деньги были взяты из налогов простых граждан, заявили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского.
Как пояснили украинские власти, в расчёты включили финансирование ВСУ, оборонную промышленность и другие военные траты.
"По подсчётам министерства финансов, на месяц боевых действий украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов США", — цитирует выдержки из релиза по итогам совещания по вопросам развития экономики Украины РЕН ТВ.
Кроме того, согласно информации, на совещании обсудили посевную кампанию, предполагаемые источники финансирования и помощь от международных партнёров.
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В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".
В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".