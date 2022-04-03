Украина потратила на боевые действия из налогов 10 млрд долларов за месяц

Украинские власти потратили на боевые действия за месяц около 10 млрд долларов. Как уточняют источники, эти деньги были взяты из налогов простых граждан, заявили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского.

Как пояснили украинские власти, в расчёты включили финансирование ВСУ, оборонную промышленность и другие военные траты.

"По подсчётам министерства финансов, на месяц боевых действий украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов США", — цитирует выдержки из релиза по итогам совещания по вопросам развития экономики Украины РЕН ТВ.

Кроме того, согласно информации, на совещании обсудили посевную кампанию, предполагаемые источники финансирования и помощь от международных партнёров.