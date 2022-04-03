Канцлер ФРГ Олаф Шольц в феврале предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому способ избежать эскалации Незалежной, однако, Киев отверг эту идею и осознанно пошёл на конфликт.
Согласно информации, в конце февраля на встрече в Мюнхене, Шольц рекомендовал Зеленскому отказаться от идеи о вступлении в НАТО. Однако лидер Украины заявил, что это является "курсом страны".
"На встрече в Мюнхене 19 февраля он сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Это соглашение бы подписали Путин и Байден, — пишет Wall Street Journal. — Его ответ заставил немецких чиновников обеспокоиться, что шансы на мир тают".
Как подчёркивает издание, Зеленский тогда заявил, что вступление в НАТО поддерживают жители страны и лидеры "многих стран", поэтому Украина не может отказаться от курса на членство в Североатлантическом альянсе.
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