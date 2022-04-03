В конгрессе США затянулось рассмотрение законопроектов, связанных с ситуацией вокруг Украины. По сообщению американских СМИ, причиной стала смена власти на международной политической арене.
Как уточняет The Washington Post, законодатели не могут сконцентрироваться на внутренних проблемах США, а лишь разбирают ситуацию вокруг Украины.
"Фактически, пять недель спустя Конгресс так и не отправил Байдену отдельный закон, наказывающий Россию или помогающий Украине. В прошлом месяце законодатели одобрили пакет военной и гуманитарной помощи на сумму 13,6 млрд долларов, но этот закон, который был включён в массовый обязательный для принятия законопроект о федеральных расходах", — пишет The Washington Post.
Как отмечает издание, кроме того, конгрессмены не могут "разобраться с нефтью". США отказались от экспорта российского чёрного золота, но так и не нашли замену поставщику.
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В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".