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Автор Екатерина Широкова

The Washington Post: конгресс США не может принять законы из-за Украины

Мир

В конгрессе США затянулось рассмотрение законопроектов, связанных с ситуацией вокруг Украины. По сообщению американских СМИ, причиной стала смена власти на международной политической арене.

The Washington Post: конгресс США не может принять законы из-за Украины

Как уточняет The Washington Post, законодатели не могут сконцентрироваться на внутренних проблемах США, а лишь разбирают ситуацию вокруг Украины.

"Фактически, пять недель спустя Конгресс так и не отправил Байдену отдельный закон, наказывающий Россию или помогающий Украине. В прошлом месяце законодатели одобрили пакет военной и гуманитарной помощи на сумму 13,6 млрд долларов, но этот закон, который был включён в массовый обязательный для принятия законопроект о федеральных расходах", — пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, кроме того, конгрессмены не могут "разобраться с нефтью". США отказались от экспорта российского чёрного золота, но так и не нашли замену поставщику.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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