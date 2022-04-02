Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что установил себе VPN-сервис. Об этом он сказал в своём интервью телеканалу "Беларусь 1".
Песков подчеркнул, что это не запрещено в стране. Кроме того, он затронул тему отечественного аналога YouTube. Так, Песков убежден, что RuTube есть будущее. Он также добавил, что в него будут вкладываться деньги.
В субботу, 2 апреля, пресс-секретарь российского лидера сказал, что ни для России, ни для Белоруссии Украина не является дружественной страной. Он добавил, что в своём нынешнем состоянии это страна — враждебная для России.
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Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.
Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.