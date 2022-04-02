Chanel подтвердила, что не продаёт товары россиянам

Бренд Chanel объяснил, что отказ продавать россиянам свои вещи и аксессуары связан с требованиями санкционного пакета.

"Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к её деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции", — сказано в заявлении компании.

Напомним, что ранее в блогах стали появляться сообщения от россиянок, которым в магазине в Дубае отказались продать сумку Chanel без подписания заявления о том, что покупатель не будет носить её на территории России.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Запад ввёл против России самые тяжёлые "карательные санкции" в мировой истории, однако за ними последуют новые.