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Автор Валентина Севрюгина

Президент Литвы Науседа заявил, что страна полностью отказалась от газа из РФ

Мир

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна полностью отказалась от поставок газа из России. Об этом он написал у себя в Twitter.

По его словам, с этого месяца в стране больше не будет никакого российского газа.

"Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы можем сделать это, то и остальная Европа тоже сможет!" — написал литовский лидер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что страна не собирается платить за газ рублями. В республике назвали такое требование России "шантажом".

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
газ литва россия
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