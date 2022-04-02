Президент Литвы Науседа заявил, что страна полностью отказалась от газа из РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна полностью отказалась от поставок газа из России. Об этом он написал у себя в Twitter.

По его словам, с этого месяца в стране больше не будет никакого российского газа.

"Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы можем сделать это, то и остальная Европа тоже сможет!" — написал литовский лидер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что страна не собирается платить за газ рублями. В республике назвали такое требование России "шантажом".