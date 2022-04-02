Польша признала эффективность российской экономики

Польские власти признали эффективность принятых руководством России мер для поддержания экономики и стабилизации финансового рынка. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства официальной Варшавы Петр Мюллер.

Он заявил, что на сегодняшний день российская валюта наверстала упущенное за месяц, то есть вернулась к тем же показателям, что были до начала спецоперации и повальных западных санкций. Как добавил Мюллер, меры оказываются эффективными еще и потому, что Евросоюз не реализовал ранее обещанные санкции — не закрыл SWIFT для всех российских банков. Мюллер выразил сожаление по этому поводу.