Кива: генерал-майор СБУ собирался сбежать по поддельным документам

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива рассказал о генерал-майоре СБУ, предпринявшем попытку сбежать в Венгрию по поддельным документам. Об этом Кива написал в своем Telegram-канале, не приводя подробностей — только о том, что высокопоставленного военнослужащего задержали при пересечении границы. Его не выпустили потому, что на Украине действует военное положение.

"Бегут потому, что лучше чем кто-либо осведомлены, чем закончится эта история", — подчеркнул Кива.

Более того, беглец не только сделал недостоверные документы, но и понизил себя в звании — с генерал-майора до простого рядового. Липовую справку он представил офицерам в Закарпатье.