Бывший депутат Верховной рады Илья Кива рассказал о генерал-майоре СБУ, предпринявшем попытку сбежать в Венгрию по поддельным документам. Об этом Кива написал в своем Telegram-канале, не приводя подробностей — только о том, что высокопоставленного военнослужащего задержали при пересечении границы. Его не выпустили потому, что на Украине действует военное положение.
"Бегут потому, что лучше чем кто-либо осведомлены, чем закончится эта история", — подчеркнул Кива.
Более того, беглец не только сделал недостоверные документы, но и понизил себя в звании — с генерал-майора до простого рядового. Липовую справку он представил офицерам в Закарпатье.
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Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.