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Автор Мирослав Марков

Песков заявил, что время для переоценки отношений с Европой не пришло

Мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что время для переоценки отношений между Россией и Европой придет не скоро. Он заявил, что сейчас европейцы пьяны Америкой, но рано или поздно они протрезвеют - впрочем, не в ближайшей перспективе, - и тогда настанет время для выхода на диалог.

«Когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придёт - это не ближняя перспектива, - но тогда придёт время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», - подчеркнул Песков.

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Автор: Мирослав Марков, Куратор: Любовь Степушова
россия европа дмитрий песков
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