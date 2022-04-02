Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что время для переоценки отношений между Россией и Европой придет не скоро. Он заявил, что сейчас европейцы пьяны Америкой, но рано или поздно они протрезвеют - впрочем, не в ближайшей перспективе, - и тогда настанет время для выхода на диалог.
«Когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придёт - это не ближняя перспектива, - но тогда придёт время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», - подчеркнул Песков.
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Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.