Премьер Польши: санкции Запада против РФ не работают, рубль отыграл падение

Антироссийские санкции Запада продемонстрировали свою неэффективность. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, главам западных государств стоит посмотреть на текущий курс рубля, чтобы убедиться в том, что ограничительные меры, введённые против России, не сработали. Как подчеркнул политик, российская нацвалюта отыграла своё падение.

"Это значит, наши действия не сработали так, как лидеры западных стран мечтали", — отметил Моравецкий в Twitter-аккаунте.

Ранее в Европе начали подозревать, что антироссийские санкции действуют "как-то не так", ведь возникшие в мире трудности больно бьют по экономике европейских государств. Согласно прогнозу издания The Spectator, в первую очередь серьёзно пострадают бедные слои населения, а также средний класс.

В Германии считают, что ограничения в отношении РФ могут привести Запад к расколу и экономическому кризису.