Заместитель председателя комитета Совета Федерации, сенатор Андрей Климов заметил, что США пытаются отказаться от Владимира Зеленского. Он прокомментировал статью The Wall Street Journal о причинах начала российской спецоперации на Украине: дескать, канцлер Германии Олаф Шольц во главе с другими европейскими лидерами говорили Зеленскому принять предложения Америки и России по гарантиям безопасности, но тот отказался.
Более того, по мнению сенатора Климова, Зеленский не может быть президентом — всего лишь исполняет роль, как в сериале, и, по задумке США, должен исполнять американские замыслы, среди которых также максимальное ослабление Европейского союза как потенциального конкурента Штатов.
"Они пытаются убедить мир, что Зеленский что-то решает и пытаются всячески заретушировать его связь, с главным хозяином — то есть с Вашингтоном", — добавил Климов.
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