Климов рассказал, как Америка пытается отказаться от Зеленского

Заместитель председателя комитета Совета Федерации, сенатор Андрей Климов заметил, что США пытаются отказаться от Владимира Зеленского. Он прокомментировал статью The Wall Street Journal о причинах начала российской спецоперации на Украине: дескать, канцлер Германии Олаф Шольц во главе с другими европейскими лидерами говорили Зеленскому принять предложения Америки и России по гарантиям безопасности, но тот отказался.

Более того, по мнению сенатора Климова, Зеленский не может быть президентом — всего лишь исполняет роль, как в сериале, и, по задумке США, должен исполнять американские замыслы, среди которых также максимальное ослабление Европейского союза как потенциального конкурента Штатов.

"Они пытаются убедить мир, что Зеленский что-то решает и пытаются всячески заретушировать его связь, с главным хозяином — то есть с Вашингтоном", — добавил Климов.