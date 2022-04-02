Хабек: бойкот российского газа привёл бы к расколу в немецком обществе и бизнесе

Власти ФРГ сделали правильный выбор, отказавшись от бойкота российского газа, ведь проблема была чревата расколом в немецком обществе и предпринимательской сфере. Об этом заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

По его словам, сегодня руководство ФРГ видит масштабы кризиса. Он уточнил, что Германия будет плавно сокращать импорт российских энергоносителей.

"Это не игра, а очень серьёзный сценарий с возможными глубокими расколами в бизнесе и обществе. Поэтому, на мой взгляд, было правильным не инициировать резкое прекращение поставок", — отметил Хабек в беседе с Rheinische Post.

При этом министр добавил, что Германия сейчас "готова ко всему". Правительство, подчеркнул политик, продумывает даже самые маловероятные варианты дальнейшего развития событий.

Ранее президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм сообщил, что Германия столкнётся с серьёзными экономическими проблемами, если откажется от поставок газа из РФ.