Как сообщает британское СМИ The Times, китайские хакеры совершили множество атак на украинские военные и ядерные объекты перед началом российской спецоперации на Украине. Кроме того, Китай стал помогать России в этом плане еще до того, как закончилась Олимпиада в Пекине.
На то, что именно из-за китайских специалистов на Украине «легли» более шестисот сайтов, включая министерство обороны, провластные СМИ и другие государственно важные порталы, жалуется СБУ. Они представили документы, в которых Китай координировал работу хакеров.
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Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.
Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.