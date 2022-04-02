Китай помог: перед спецоперацией хакеры взломали ядерные объекты на Украине

Как сообщает британское СМИ The Times, китайские хакеры совершили множество атак на украинские военные и ядерные объекты перед началом российской спецоперации на Украине. Кроме того, Китай стал помогать России в этом плане еще до того, как закончилась Олимпиада в Пекине.

На то, что именно из-за китайских специалистов на Украине «легли» более шестисот сайтов, включая министерство обороны, провластные СМИ и другие государственно важные порталы, жалуется СБУ. Они представили документы, в которых Китай координировал работу хакеров.