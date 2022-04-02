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CNews: США и Киев ответственны за украинский кризис
Автор Мирослав Марков

CNews: США и Киев ответственны за украинский кризис

Мир

Директор Центра исследований разведки Франции Эрик Денесе заявил, что США и официальный Киев сами разожгли конфликт на Украине. Он удивился тому, сколько информационной шумихи существует вокруг Владимира Зеленского, ведь это "он и виноват в том, что происходит".

"Не будем забывать, что он был избран благодаря голосам русскоязычного населения в 2019 году. Но он не выполнял Минские соглашения, как обещал избирателям", — сказал Денесе в интервью CNews.

Сейчас Зеленский пытается нарастить армию за счет всеобщей мобилизации в стране, которая началась на второй день спецоперации.

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Автор: Мирослав Марков, Куратор: Любовь Степушова
сша украина владимир зеленский
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