CNews: США и Киев ответственны за украинский кризис

Директор Центра исследований разведки Франции Эрик Денесе заявил, что США и официальный Киев сами разожгли конфликт на Украине. Он удивился тому, сколько информационной шумихи существует вокруг Владимира Зеленского, ведь это "он и виноват в том, что происходит".

"Не будем забывать, что он был избран благодаря голосам русскоязычного населения в 2019 году. Но он не выполнял Минские соглашения, как обещал избирателям", — сказал Денесе в интервью CNews.

Сейчас Зеленский пытается нарастить армию за счет всеобщей мобилизации в стране, которая началась на второй день спецоперации.