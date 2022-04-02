EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Медведев заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС без НАТО
Медведев: в СССР была байка о том, что Украина вступит в ЕС сразу после Турции
Экономист назвал сильное оружие РФ против западного мира
В Бундесвере заявили о создании военных ячеек на восточном фланге
Глава Чечни Кадыров: украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол
Харрис: США не заинтересованы в смене власти в России
Рогозин: США не хотят отменять санкции против РФ в космической отрасли
Автор Мирослав Марков

Медведев заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС без НАТО

Мир

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас Украина не сможет вступить в Евросоюз без разрешения Североатлантического альянса. Он назвал НАТО «старшим партнером», без которого не состоится сделка по вступлению.
Медведев привел в пример другие страны, попавшие в ЕС, но с одним нюансом.

«Опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также он напомнил, что альянс не просто сотрудничает с Евросоюзом - они партнеры, в которых главными являются Штаты, то есть Вашингтон, хотя НАТО и старше, и мощнее.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мирослав Марков, Куратор: Любовь Степушова
нато украина евросоюз дмитрий медведев
Популярное
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои

Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.

Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Военные новости
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Новости спорта
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
Происшествия
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Ирина Шлионская Как устроиться на работу без обмана: малоизвестные приёмы мошенников Ирина Шлионская Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская Любовь Степушова Саммит ЕС — Китай обсудит спецоперацию России на Украине Любовь Степушова
Военные новости
ВС РФ начинают наступление на Николаев и в Донбассе — инсайд
Экономика и бизнес
Украинский трюк "отказа от газа" могут повторить в масштабах Европы
МВФ: для доллара настали плохие времена — его теснит российский рубль
Экономика и бизнес
МВФ: для доллара настали плохие времена — его теснит российский рубль
Популярное
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои

Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.

Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Военные новости
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Новости спорта
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
Происшествия
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Ирина Шлионская Как устроиться на работу без обмана: малоизвестные приёмы мошенников Ирина Шлионская Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская Любовь Степушова Саммит ЕС — Китай обсудит спецоперацию России на Украине Любовь Степушова
Военные новости
ВС РФ начинают наступление на Николаев и в Донбассе — инсайд
Экономика и бизнес
Украинский трюк "отказа от газа" могут повторить в масштабах Европы
МВФ: для доллара настали плохие времена — его теснит российский рубль
Экономика и бизнес
МВФ: для доллара настали плохие времена — его теснит российский рубль
Последние материалы
"Дайте мне что-нибудь, что там у вас есть": Зеленский недоволен помощью США
Уилл Смит подал в отставку после инцидента на кинопремии "Оскар"
Медведев заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС без НАТО
Медведев: в СССР была байка о том, что Украина вступит в ЕС сразу после Турции
Экономист назвал сильное оружие РФ против западного мира
В Бундесвере заявили о создании военных ячеек на восточном фланге
Глава Чечни Кадыров: украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол
Харрис: США не заинтересованы в смене власти в России
Рогозин: США не хотят отменять санкции против РФ в космической отрасли
Посол России в Великобритании назвал новую цель для армии РФ на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников