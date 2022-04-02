Медведев заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС без НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас Украина не сможет вступить в Евросоюз без разрешения Североатлантического альянса. Он назвал НАТО «старшим партнером», без которого не состоится сделка по вступлению.

Медведев привел в пример другие страны, попавшие в ЕС, но с одним нюансом.

«Опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также он напомнил, что альянс не просто сотрудничает с Евросоюзом - они партнеры, в которых главными являются Штаты, то есть Вашингтон, хотя НАТО и старше, и мощнее.