Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас Украина не сможет вступить в Евросоюз без разрешения Североатлантического альянса. Он назвал НАТО «старшим партнером», без которого не состоится сделка по вступлению.
Медведев привел в пример другие страны, попавшие в ЕС, но с одним нюансом.
«Опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Также он напомнил, что альянс не просто сотрудничает с Евросоюзом - они партнеры, в которых главными являются Штаты, то есть Вашингтон, хотя НАТО и старше, и мощнее.
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Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.
Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.