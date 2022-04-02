Администрация американского лидера Джо Байдена не заинтересована в смене власти в России. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.
Отвечая на вопрос ведущей телеканала MSNBC о том, стоит ли главе РФ Владимиру Путину оставаться у власти на фоне украинского кризиса, Харрис подчеркнула: данная тема находится вне политики США.
"Позвольте внести ясность. Мы не заинтересованы в смене власти, это не наша политика, на этом точка", — сказала вице-президент.
26 марта, выступая в Варшаве, Байден сообщил, что российский лидер "не может вечно оставаться у власти". Многие российские и иностранные СМИ интерпретировали такое заявление в качестве призыва к свержению легитимного лидера суверенного государства.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что эмоции Байдена не приведут мир на грань катастрофы.
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