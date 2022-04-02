Президент Владимир Путин поздравил народ Белоруссии и своего коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов. Он отметил, что достигнутые договоренности помогут упрочить позиции двух стран на мировой политической арене.
"Утвержден ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства", — заявил Путин, его слова приводятся в поздравительной телеграмме.
День единения народов ежегодно празднуется 2 апреля с 1996 года после заключения договора о создании Союзного государства.
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