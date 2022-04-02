Власти США стремятся оттянуть деэскалацию на Украине, так как заинтересованы в получении контроля над Европой и ослаблении позиций РФ. Об этом пишет Global Times.
По информации китайского издания, в Штатах не хотят, чтобы РФ и Украина жили мирно. По мнению авторов материала, нежелание Белого дома давать Киеву гарантии безопасности свидетельствует о том, что США стремятся к разжиганию украинского конфликта.
"Американские гарантии безопасности Киеву позволили бы ускорить российско-украинские переговоры", — считают журналисты GT.
Кроме того, в статье сказано, что Украина сейчас сильно зависима от Вашингтона, который продолжает поставлять стране оружие.
Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдонга, комментируя сложившуюся ситуацию, подчеркнул: у США есть две основные цели на Украине. Как отметил эксперт, американские власти планируют укрепить свой контроль над европейскими странами и комплексно ослабить Россию.
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