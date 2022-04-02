Китай не получал от властей Украины запроса с просьбой стать для Незалежной гарантом безопасности, заявил директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС.
Как подчеркнул Лутун, в ходе саммита вопрос гарантий безопасности Украины не поднимался.
"Мне нужно будет уточнить, что именно украинская сторона сказала о гарантиях безопасности, но мне неизвестно, что мы получали какой-нибудь запрос", — заявил представитель МИД КНР в ходе брифинга.
Ранее украинские власти заявили, что отправили предложения по новой системе гарантий безопасности для Незалежной и видят в этой роли несколько стран:
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