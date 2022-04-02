МИД КНР: Китай не получал от Киева запрос по гарантиям безопасности

Китай не получал от властей Украины запроса с просьбой стать для Незалежной гарантом безопасности, заявил директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС.

Как подчеркнул Лутун, в ходе саммита вопрос гарантий безопасности Украины не поднимался.

"Мне нужно будет уточнить, что именно украинская сторона сказала о гарантиях безопасности, но мне неизвестно, что мы получали какой-нибудь запрос", — заявил представитель МИД КНР в ходе брифинга.

Ранее украинские власти заявили, что отправили предложения по новой системе гарантий безопасности для Незалежной и видят в этой роли несколько стран:

страны СБ ООН,

Турцию,

Германию,

Канаду,

Италию,

Польшу,

Израиль.