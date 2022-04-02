Сальвадор: из-за санкций против РФ, люди в мире станут "беднее и голоднее"

Из-за санкций, которые ввёл Евросоюз и Запад против России, весь мир может скатиться в нищету, заявил писатель Уолтер Раудалес, лидер Левого движения Сальвадора MIS. По его мнению, антироссийские ограничения повлияют на все страны, без исключения.

Как подчеркнул Раудалес, что Сальвадор и весь регион Центральной Америки уже страдают от влияния антироссийских санкций.

"Это бьёт по карманам, многие семьи больше не могут получить доступ к основной продовольственной корзине, в конечном итоге… становятся беднее и голоднее", — пояснил Раудалес в беседе с РИА Новости.

По его словам, любые санкции против любой страны, грозят всем народам "ударом по кошельку". Но в данном случае, речь идёт об огромной торговой державе, и это нельзя было не учесть.