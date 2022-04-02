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Автор Юлия Миленина

Глава BDI Руссвурм: отказ от газа из РФ будет означать крах промышленности ФРГ

Мир

Германия столкнётся с серьёзными экономическими последствиями в случае введения эмбарго на российских газ. Об этом заявил президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм.

Глава BDI Руссвурм: отказ от газа из РФ будет означать крах промышленности ФРГ

В интервью телеканалу ZDF он отметил, что после отказа от поставок энергетических ресурсов из России немецкая промышленность окажется в безвыходном положении. По его словам, эту сферу ожидают "фатальные последствия".

"При таком сценарии произойдёт крах нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавирусной инфекции", — подчеркнул Руссвурм.

Ранее руководитель крупного немецкого химконцерна BASF Мартин Брудермюллер сообщал, что ФРГ ждёт "худший кризис" со времён окончания Великой Отечественной войны, если власти Германии всё-таки примут решение о запрете поставок газа из РФ. Призывы к бойкоту импорта российских энергоресурсов он назвал "безответственным экспериментом".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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