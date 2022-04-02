МИД КНР призвал не переоценивать роль Китая в ситуации с Украиной

Китай нацелен продвигать мирный диалог между Россией и Украиной для урегулирования ситуации в Незалежной, однако, КНР не является стороной этого конфликта, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

По его словам, конфликт не может прекратиться только потому, что "Пекин так сказал". Лутун подчеркнул, что переоценивать роль Китая в этом процессе не стоит.

"Честно говоря, я не думаю, что стоит переоценивать роль Китая, потому что военные действия — это решение, принятое суверенными странами, это было независимым решением России, и это просто не работает так, что мы обратимся к России и скажем: "Вы должны прекратить эту войну" — и они её прекратят", — пояснил представитель МИД страны на брифинге, комментируя прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС.

Как подчеркнул Лутун, Китай постоянно находится на связи с лидерами России и Украины. И власти КНР видят "прогресс" в дипломатическом русле.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев хотел бы видеть Китай "на стороне" Киева, однако, власти Незалежной понимают, что у КНР "есть свой выбор".