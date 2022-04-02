Минобороны ФРГ запросило €21 млн на перевооружение: "Безопасность под угрозой"

Минобороны Германии в срочном порядке запросило у бюджетного комитета Бундестага 21 млн евро, для того чтобы восполнить боевые запасы, на фоне помощи Украине. Согласно информации, речь идёт о ручных противотанковых гранатомётах Panzerfaust 3.

Как отмечает источник, власти ФРГ считают, что из-за нехватки боеприпасов в собственной стране, безопасность Германии "под серьёзной угрозой".

"Согласно конфиденциальному сообщению, сданные для системы вооружения 3500 патронов планируется заменить "в кратчайшие сроки", чтобы "пополнить текущую потребность в патронах. Интересы безопасности Германии "под серьёзной угрозой", если склады не будут пополнены", — пишет издание Der Spiegel, ссылаясь на анонимные источники.

Кроме того, в издании подчеркнули, что "дыра" в вооружении Германии из-за поставок боеприпасов и техники на Украину, только увеличивается. Каков ответ Бундестага на запрос, в материале не уточнили.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен