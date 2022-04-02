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Автор Екатерина Широкова

Global Times: Украина "похоронит" доллар и статус гегемона США

Мир

Военная операция России на Украине может стать триггером для "упадка диктатуры" США и вместе с тем серьёзно ослабит доллар, заявили китайские аналитики. По их мнению, время, когда Америка решала, кому и как действовать, прошло.

Global Times: Украина "похоронит" доллар и статус гегемона США

Кроме того, аналитики считают, что к этому привели сами Штаты, внедряя политику неконструктивных решений и собственных амбиций.

"Привыкли решать, какую геополитическую позицию должны занимать другие государства. <…> Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок", — пишет газета Global Times.

Кроме того, в статье подняли вопрос о способе контроля стран со стороны США. Так, аналитики считают, что многие годы рычагом давления был Североатлантический альянс, однако, и он приходит в упадок.

"Блок с "умершим мозгом" в будущем продолжит сталкиваться с глубокими структурными дефектами, то есть с НАТО, которое не может воевать. В чём тогда смысл его существования?", — резюмировали в статье.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай доллар украина
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