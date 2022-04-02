EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Сенате объяснили, зачем Байден помогает Украине
Эксперты объяснили, почему бессмысленно скупать технику
Маэстро Понасенков* высказался о своём статусе иноагента
В СоюзФарме пообещали, что проблем с наличием лекарств в России не будет
Зеленский попросил Макрона о помощи в проведении гуманитарной операции
Николай Басков обрушился на коллег за "либеральную прелесть"
Маэстро Понасенков получил статус иноагента
Автор Екатерина Широкова

Зеленский назвал Байдена "лидером великой державы", который не боится Путина

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки оружия из США в Киев задерживаются. Он выразил надежду, что лидер Америки Джо Байден "не боится" главу России Владимира Путина и сбои произошли по другим причинам.

Как подчеркнул Зеленский, Байден является "лидером великой державы" и выразил надежду, что "страх перед Путиным" никак не связан с задержкой вооружения.

"Если процесс продолжит задерживаться, передача оружия станет замедляться, люди станут спрашивать, есть ли за этим какая-то игра", — заявил лидер Украины в интервью Fox News. — "Я не знаю, боится ли Байден Путина. Я хочу верить, что он не боится, потому что он лидер великой державы".

Как подчеркнул Зеленский, он надеется, что ни с одним президентом США не должно случиться, чтобы он "боялся России".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
украина владимир путин владимир зеленский
Популярное
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои

Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.

Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Военные новости
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Новости спорта
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
Происшествия
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Ирина Шлионская Как устроиться на работу без обмана: малоизвестные приёмы мошенников Ирина Шлионская Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская Любовь Степушова Саммит ЕС — Китай обсудит спецоперацию России на Украине Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Украинский трюк "отказа от газа" могут повторить в масштабах Европы
Экономика и бизнес
МВФ: для доллара настали плохие времена — его теснит российский рубль
Daily Mail: ЕС проиграет Путину в энергетическом противостоянии
Мир. Новости мира
Daily Mail: ЕС проиграет Путину в энергетическом противостоянии
Популярное
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои

Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.

Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Военные новости
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Новости спорта
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
Происшествия
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Ирина Шлионская Как устроиться на работу без обмана: малоизвестные приёмы мошенников Ирина Шлионская Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская Любовь Степушова Саммит ЕС — Китай обсудит спецоперацию России на Украине Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Украинский трюк "отказа от газа" могут повторить в масштабах Европы
Экономика и бизнес
МВФ: для доллара настали плохие времена — его теснит российский рубль
Daily Mail: ЕС проиграет Путину в энергетическом противостоянии
Мир. Новости мира
Daily Mail: ЕС проиграет Путину в энергетическом противостоянии
Последние материалы
Азаров: украинские власти "зачистили" оппозицию ещё до начала спецоперации
Скончалась актриса Александра Яковлева
В Сенате объяснили, зачем Байден помогает Украине
Эксперты объяснили, почему бессмысленно скупать технику
Маэстро Понасенков* высказался о своём статусе иноагента
В СоюзФарме пообещали, что проблем с наличием лекарств в России не будет
Зеленский попросил Макрона о помощи в проведении гуманитарной операции
Николай Басков обрушился на коллег за "либеральную прелесть"
Маэстро Понасенков получил статус иноагента
Bloomberg: британцы будут вынуждены экономить для отопления помещений
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников