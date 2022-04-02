Зеленский назвал Байдена "лидером великой державы", который не боится Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки оружия из США в Киев задерживаются. Он выразил надежду, что лидер Америки Джо Байден "не боится" главу России Владимира Путина и сбои произошли по другим причинам.

Как подчеркнул Зеленский, Байден является "лидером великой державы" и выразил надежду, что "страх перед Путиным" никак не связан с задержкой вооружения.

"Если процесс продолжит задерживаться, передача оружия станет замедляться, люди станут спрашивать, есть ли за этим какая-то игра", — заявил лидер Украины в интервью Fox News. — "Я не знаю, боится ли Байден Путина. Я хочу верить, что он не боится, потому что он лидер великой державы".

Как подчеркнул Зеленский, он надеется, что ни с одним президентом США не должно случиться, чтобы он "боялся России".