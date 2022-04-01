Bloomberg: британцы будут вынуждены экономить для отопления помещений

Население Великобритании обеднело за одну ночь из-за энергетического кризиса, который разразился в Соединённом Королевстве, сообщается в статье Bloomberg.

"Прогреть дом, принять душ или приготовить обед — стоимость всего этого взлетела до новых высот для миллионов жителей Великобритании в пятницу — после того, как цены на электроэнергию побили рекорд", — указывается в материале.

При этом синоптики предсказывают неблагоприятные погодные условия, которые потребуют дополнительных затрат электричества для каждой британской семьи. Эксперты прогнозируют, что в скором времени британцы столкнутся с трудным выбором: потратить деньги на отопление помещения или сохранить семейный бюджет.

Автор статьи предупредил британцев, что в ближайшее время они столкнутся с сокращением зарплат, росте цен на газ на 81% и подорожании электричества на 36%. Годовые счета за электроэнергию могут подскочить на 693 фунта стерлингов.

В материале приводятся слова экспертов, которые называют ситуацию в Британии катастрофической. Один из аналитиков заявил, что кризис является "крупнейшим ценовым шоком современности".

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