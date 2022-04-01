Лидер КНР Си Цзиньпин призвал не втягивать весь мир в украинский кризис

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не втягивать в украинский кризис весь мир, вынуждая людей из разных уголков планеты расплачиваться за него.

"Нельзя втягивать весь мир в этот вопрос, тем более, нельзя вынуждать обычных людей во всех странах мира платить за него высокую цену", — заявил Си Цзиньпин на саммите с руководством Евросоюза.

Также он призвал мировое сообщество создавать условия для продолжения переговоров РФ и Украины и "не подливать масла в огонь", обостряя конфликт.

По словам лидера КНР, первопричина кризиса на Украине заключается в противоречиях в сфере региональной безопасности, которые накапливались в Европе последние десятилетия.

Ранее перед саммитом директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй заявил, что украинский кризис дал возможность странам Европы осознать, что они являются жертвами, которые попали в ловушку США.