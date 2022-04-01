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Автор Светлана Нерадовская

Байден: более 30 стран выразили согласие извлечь нефть из резервов

Мир

Свыше 30 стран приняли решение присоединиться к предложению США и извлечь нефть, хранящуюся в их стратегических резервах. Об этом уведомил глава Соединённых Штатов Джо Байден, добавив, что это поможет снабдить рынок "десятками миллионов баррелей" дополнительного топлива.

Байден: более 30 стран выразили согласие извлечь нефть из резервов

"Сегодня утром более 30 стран со всего света собрались на экстренное заседание Международного энергетического агентства и согласились высвободить на рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти", — сообщил Байден.

Как пояснил президент США, решив сделать это по примеру Вашингтона, страны мира продемонстрировали, что они не согласны с тем, что "Россия использует свои энергоресурсы" как оружие против недружественных государств.

В четверг, 31 марта, Байден сообщил, что США будут извлекать по одному миллиону баррелей нефти в день из своего стратегического запаса всё ближайшее полугодие, чтобы стабилизировать рынок топлива. Высвобождаемые из резервов объёмы появятся на рынке, начиная с мая 2022 года.

Кроме этого, Байден призвал увеличить добычу нефти в США, напомнив, что не все выданные властями лицензии на бурение применяются, и пообещал наказывать штрафами компании, которые не используют полученные разрешения.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нефть джо байден
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