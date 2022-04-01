Байден: более 30 стран выразили согласие извлечь нефть из резервов

Свыше 30 стран приняли решение присоединиться к предложению США и извлечь нефть, хранящуюся в их стратегических резервах. Об этом уведомил глава Соединённых Штатов Джо Байден, добавив, что это поможет снабдить рынок "десятками миллионов баррелей" дополнительного топлива.

"Сегодня утром более 30 стран со всего света собрались на экстренное заседание Международного энергетического агентства и согласились высвободить на рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти", — сообщил Байден.

Как пояснил президент США, решив сделать это по примеру Вашингтона, страны мира продемонстрировали, что они не согласны с тем, что "Россия использует свои энергоресурсы" как оружие против недружественных государств.

В четверг, 31 марта, Байден сообщил, что США будут извлекать по одному миллиону баррелей нефти в день из своего стратегического запаса всё ближайшее полугодие, чтобы стабилизировать рынок топлива. Высвобождаемые из резервов объёмы появятся на рынке, начиная с мая 2022 года.

Кроме этого, Байден призвал увеличить добычу нефти в США, напомнив, что не все выданные властями лицензии на бурение применяются, и пообещал наказывать штрафами компании, которые не используют полученные разрешения.