Казахстан пообещал ЕС и США не помогать России в обходе санкций

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

Высокопоставленный чиновник прибыл с визитом в Евросоюз, где и дал интервью изданию Euractiv. По словам Сулейменова, цель визита "продемонстрировать нашим европейским партнёрам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС".

По его словам, Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции, хоть и является частью экономического союза с Россией. Речь о Евразийском экономическом сообществе, куда помимо России и Казахстана входят также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Но при этом, подчеркнул Тимур Сулейменов, "мы также являемся частью международного сообщества". И "поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС".

По его словам, Казахстан будет продолжать инвестировать в России и привлекать инвестиции для России, поскольку по-другому экономика страны не работает. Однако Тимур Сулейменов в интервью пообещал, что власти Казахстана будут делать всё возможное, чтобы контролировать санкционные товары и контролировать инвестиции в Казахстан от людей или компаний, которые оказались под западными санкциями.

"…и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев. Показать, что у нас есть система, и эта система, к сожалению, останется здесь надолго", — сказал первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана.

Напомним, в январе этого года во время беспорядков в ряде городов Казахстана в Евросоюзе критиковали действия властей этой страны и, в частности, решение пригласить миротворцев ОДКБ. Но сейчас, похоже, это пытаются предать забвению. В Казахстане во всяком случае. А вот не станут ли напоминать в Евросоюзе — вопрос.