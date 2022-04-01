При попытке незаконно выехать из Украины был задержан генерал СБУ в запасе

При попытке незаконного пересечения границы Украины и Венгрии сотрудниками правоохранительных органов был задержан украинский генерал-майор, который пытался уехать по поддельным документам.

Согласно сообщению Госбюро расследований Украины, у задержанного генерала была с собой фальшивая справка, в которой он значился как рядовой, причём непригодный к несению воинской службы.

"ГБР не допустила незаконное пересечение границы генерал-майором СБУ в запасе. Сегодня при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины был задержан офицер запаса СБУ. В условиях военного положения генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию. В частности, он предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к военной службе и "понизил себя в звании до рядового", — сообщается в Telegram-аккаунте госбюро расследований Украины.

Ранее СМИ уже сообщали о случаях попыток пересечения границы военнообязанными украинцами, которые не желают принимать участие в противостоянии войскам РФ.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.