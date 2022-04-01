National Post: Укриана отказалась от набора наёмников из-за дефицита оружия

Украина приостановила набор наёмников в "интернациональный легион" из-за недостатка огнестрельного оружия и низкого уровня подготовки добровольцев, сообщает издание National Post со ссылкой на представителя легиона.

Бывший канадский депутат Борис Вжесневский, который помогал Киеву отбирать кандидатов в легион, сообщил, что пару недель назад украинское Минобороны приостановило сбор наёмников. Тем не менее, заявки от иностранцев продолжают поступать. Большинство таких добровольцев не имеют опыта боевых действий, поэтому могут стать "скорее препятствием, нежели подспорьем", отметил Вжесневский.

По данным издания, часть наёмников хотят получить гражданство Украины. Верховная рада планирует обсудить этот вопрос уже в ближайшее время, сказал экс-депутат.

Ранее отставной сержант-майор "зелёных беретов" армии США Мартин Мур рассказал, что американские военные инструкторы с 2014 года учили украинцев, как вести боевые действия.