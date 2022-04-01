Западные СМИ сообщают, что представитель Белого дома Джен Псаки в мае этого года поменяет работу. По информации журналистов, пресс-секретарь станет трудиться в эфире телеканала MSNBC.
Как написали в Axios, Псаки уже договаривается с руководством MSNBC об условиях занятости. Также пресс-секретарь обсуждает свой уход с представителями американской администрации.
Известно, что телеканал MSNBC в основном выбирает позицию демократов. Псаки займётся шоу на платформе Peacock. По словам журналистов, многие сотрудники пресс-службы Белого дома выбирают будущим местом работы ТВ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления Псаки. Она говорила, что власти Штатов не призывали американских бизнесменов уйти с российского рынка.
"Как и "Северный поток-2", трубопровод сам решил не пропускать через себя газ", — написала политик в своём Telegram-канале.
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