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Автор Евгения Васильева

Политолог: США хотят конфликта, поэтому переговоры РФ и Украины бесполезны

Мир

Директор в Центре разработок глобальной политики Сергей Городников в интервью Pravda.Ru прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о появлении большего понимания вопросов Донбасса и Крыма со стороны Киева.

Политолог: США хотят конфликта, поэтому переговоры РФ и Украины бесполезны

"Переговорный процесс ни к чему не ведёт и ни к чему не приведёт. Это просто площадка обмена некими мнениями с Соединёнными Штатами. Пока они заинтересованы в этом конфликте, конфликт будет продолжаться. Запад и Великобритания приняли решение о планировании поставок на несколько месяцев вперёд, это значит, что НАТО уже предполагает, что боевые действия будут длиться месяцы", — сказал специалист.

Он подчеркнул, что власти Украины и России используют переговоры, чтобы дать гражданам надежду. Также Киеву подобные встречи позволяют проводить агрессивную информационно-наступательную политику, отметил эксперт.

"Делегация Украины — это политики, умеющие пользоваться любой площадкой для высказывания своих мнений в достаточно энергичной и агрессивной форме. Наша же делегация состоит из бюрократов, чиновников, привыкших работать лишь на договорённостях бюрократов с бюрократами, которые совершенно не умеют работать в публичном поле. Например, тот скандал с заявлениями, которые делали представители делегации, в первую очередь Мединский, после последнего раунда переговоров, они же взорвали у нас страну, там были сигналы, что мы капитулируем", — заявил политолог.

Ранее Лавров сообщил, что украинская делегация показала больше осознанности в теме ДНР и ЛНР, Крыма в ходе переговоров с представителями российской стороны.

"Мы увидели гораздо большее понимание ещё одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и в Донбассе", — заявил министр.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша европа россия украина сергей лавров великобритания
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