Глава МВД Сербии ожидает попытку госпереворота в Белграде

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что после президентских и парламентских выборов, которые назначены на 3 апреля, в Белграде может произойти попытка "майдана".

"Сразу после выборов я ожидаю, что прозападные политические партии, уже сейчас заряженные финансово и политически, запланированно организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть", — сказал Вулин в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, Запад готовит в Сербии "майдан", подобный тому, который был организован на Украине в 2014 году. Он напомнил, что восемь лет назад украинские националисты "свергли легитимно избранную власть" и заставили страну свернуть с демократического пути.

Он убеждён, что после выборов западные провокаторы попытаются вывести сербов на массовые акции протеста.

"И готовят их (уличные столкновения. — Прим. ред.) нам не из-за самих выборов, а из-за того, что президент Александр Вучич отказывается вводить санкции против России", — отметил глава МВД Сербии.

Ранее Вучич назвал сербов последним свободным племенем Европы и сравнил Сербию с деревней "неукротимых галлов" из французского комикса "Астерикс и Обеликс".