Премьер Норвегии призвал не допускать ненависти к русским в стране

По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, ненависть в адрес проживающих в стране россиян и украинцев в связи с украинским кризисом недопустима. Такое заявление премьер-министр сделал во время пресс-конференции, состоявшейся 1 апреля.

"Русские и украинцы, живущие в Норвегии, не несут ответственности за военные действия", — передаёт слова Стере телекомпания NRK.

Он подчеркнул, что важно исключить любые проявления агрессии по отношению к гражданам России, Украины и Белоруссии в Норвегии.

"Ко всем нужно относиться корректно, учитывая те права и обязанности, которые у них есть", — подчеркнул премьер.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.