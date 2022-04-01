Песков: Кремль готов разъяснить Депардье необходимость спецоперации на Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал критику военной спецоперации РФ по принуждению к миру со стороны французского актёра Жерара Депардье. По словам пресс-секретаря российского президента, звезда не до конца осознаёт обстановку на Украине.

Песков предположил, что актёр не следит за политическими новостями. Представитель Кремля напомнил о событиях 2014 года на Украине и минских соглашениях. Вместе с этим пресс-секретарь лидера РФ указал на активность националистов, а также на происходящее в ДНР и ЛНР, где бомбили мирное население.

"Мы при необходимости будем готовы всё это ему (Депардье. — Прим. ред.) рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал", — сказал Песков во время брифинга с журналистами.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал лишить Депардье российского гражданства за негативную оценку миссии Москвы на Украине. Недвижимость актёра нужно отдать несовершеннолетним сиротам, добавил парламентарий.