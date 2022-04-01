Песков: национализация дочек "Газпрома" ФРГ нарушила бы международное право

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможную национализацию Германией дочерних компаний российских госкорпораций "Газпром" и "Роснефть". По словам пресс-секретаря лидера РФ, этот шаг можно назвать серьёзным нарушением международных законов.

"Безусловно, такой план, он очень серьёзно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой", — заявил Песков в ходе брифинга с журналистам.

В Министерство экономики ФРГ в свою очередь не стали реагировать на сообщения СМИ о вероятной национализации дочек компаний РФ. Как отметила представитель ведомства Беате Барон, в Берлине не хотят спекулировать по данному вопросу.

Ранее журналисты Handelsblatt узнали от источника в немецком правительстве, что Германия способна присвоить себе дочерние российские корпорации. Такое решение могут принять из-за возможного эмбарго на углеводороды из РФ, отметили в СМИ.