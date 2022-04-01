В ВОЗ заявили о практическом исчезновении ряда штаммов ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о смене классификации ряда штаммов коронавируса. Штаммы "омикрон" и "дельта" получили статус "ныне циркулирующих" и были признаны представляющими особую опасность. При этом "альфа", "бета" и "гамма", обнаруженные ещё в 2020 году, внесены в список "прежде циркулировавших", так как сейчас они встречаются очень редко.

Как утверждают специалисты ВОЗ, "альфа", "бета" и "гамма" не были ни разу секвенцированы за последние 90 дней. В целом их распространение за последние полгода серьёзно сократилось и возможно близко к полному прекращению.

Подобная ситуация связана с большей приспособленностью новых штаммов. "Омикрон" и "дельта" более заразны и провоцируют более тяжелое развитие заболевания, утверждают сотрудники ВОЗ. Это делает данные разновидности вируса более опасными, нежели предыдущие варианты.