Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что некоторые страны Запада уже устали сами от антироссийских санкций. Об этом глава украинского ведомства заявил в эфире польского телеканала TVN.
"Честно говоря, я вижу усталость от санкций в некоторых странах. Но Польша не одна из них, Польша в первых рядах в деле усиления давления на Россию", — подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что Киев работает над тем, чтобы "преодолеть эту усталость" и объяснить, что в стране очень благодарны за всё сделанное.
Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили о том, что для встречи Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в первую очередь, требуется содержательность их будущей беседы.
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.