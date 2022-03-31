Кулеба: некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что некоторые страны Запада уже устали сами от антироссийских санкций. Об этом глава украинского ведомства заявил в эфире польского телеканала TVN.

"Честно говоря, я вижу усталость от санкций в некоторых странах. Но Польша не одна из них, Польша в первых рядах в деле усиления давления на Россию", — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Киев работает над тем, чтобы "преодолеть эту усталость" и объяснить, что в стране очень благодарны за всё сделанное.

Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили о том, что для встречи Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в первую очередь, требуется содержательность их будущей беседы.