Вся Украина должна войти в состав России, заявил Прилепин

Вся территория Украины должна войти в состав России, это будет радикальным, но самым разумным решением, высказался российский политический и общественный деятель, писатель, филолог и публицист Захар Прилепин.

"Это, конечно же, должна быть вся Украина, которая должна быть, так или иначе, помещена вовнутрь России, и уже изнутри России начинается пересборка этих территорий, какую форму будущая государственность автономии или ещё чего-то будет эта территория получать", — высказался он в интервью РИА Новости.

По мнению Прилепина, санкционное давление Запада уже дошло до высоких степеней, и оно только продолжит набирать обороты, поэтому "не будет вообще иметь значение, что мы сделаем".

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина рискует потерять ещё несколько регионов. По его словам, может встать вопрос о выходе из её состава Херсона, Запорожья, Харькова и других городов.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.