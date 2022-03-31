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Автор Светлана Нерадовская

Bloomberg: Британия может использовать нефть из своих резервов

Мир

Великобритания не исключает возможности использования нефти, хранящейся в резервах. Об этом пишет агентство Bloomberg, не уточняя, о каких именно количествах топлива может идти речь.

Bloomberg: Британия может использовать нефть из своих резервов

Ранее с такой инициативой выступил Вашингтон, уведомивший, что США намереваются "распечатать" стратегические запасы нефти и ожидают, что их заокеанские партнёры последуют их примеру.

Агентство сообщило, что министр Британии по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил о своей готовности взять пример с США в плане использования стратегических запасов топлива, однако не уточняется, какую часть своих резервов Великобритания готова потратить.

31 марта представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что Лондон отказывается платить за поставки российского газа в рублях.

"Это не то, что мы намерены делать", — категорично заявил представитель Джонсона, когда его спросили, существует ли возможность того, что Британия изменит своё решение и согласится на условия России.

Ранее главой РФ Владимиром Путиным было отдано распоряжение организовать получение оплаты за российские энергоресурсы, поставляемые в недружественные страны, в рублях. Все остальное — стоимость топлива и объёмы поставок — остаётся согласно ранее заключённым контрактам. Уточняется, что если страны ЕС откажутся от условий России, это станет поводом для остановки текущих соглашений.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нефть россия борис джонсон великобритания
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