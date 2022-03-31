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Автор Светлана Нерадовская

Жители Берлина испытывают ужас от мысли, что останутся без газа из РФ

Мир

Рядовых немцев пугает перспектива остаться без поставок российского газа. Их тревожит режим предупреждения ЧС, введённый в стране.

Жители Берлина испытывают ужас от мысли, что останутся без газа из РФ

Люди не могут понять, как будут поддерживать тепло в домах.

"Я не могу это представить. Людям нужно тепло в домах, особенно тем, у кого есть дети. Но как держать обогреватель включенным с учетом нынешних цен, я не представляю. Альтернативные централизованному отоплению способы согреться не помогут, если не будет электричества ", — рассказала одна из жительниц Берлина агентству Ruptly.

30 марта министр экономики Германии Роберт Хабек уведомил немцев о вероятном прекращении поставок газа, и о том, какие шаги предпринимают власти в связи с этим. Пока, по его словам, речь идёт о первом из трёх возможных уровней реагирования — раннем предупреждении.

Ранее главой РФ Владимиром Путиным было отдано распоряжение организовать получение оплаты за российские энергоресурсы, поставляемые в недружественные страны, в рублях. Все остальное — стоимость топлива и объёмы поставок — остаётся согласно ранее заключённым контрактам. Уточняется, что если страны ЕС откажутся от условий России, это станет поводом для остановки текущих соглашений.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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