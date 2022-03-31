Жители Берлина испытывают ужас от мысли, что останутся без газа из РФ

Рядовых немцев пугает перспектива остаться без поставок российского газа. Их тревожит режим предупреждения ЧС, введённый в стране.

Люди не могут понять, как будут поддерживать тепло в домах.

"Я не могу это представить. Людям нужно тепло в домах, особенно тем, у кого есть дети. Но как держать обогреватель включенным с учетом нынешних цен, я не представляю. Альтернативные централизованному отоплению способы согреться не помогут, если не будет электричества ", — рассказала одна из жительниц Берлина агентству Ruptly.

30 марта министр экономики Германии Роберт Хабек уведомил немцев о вероятном прекращении поставок газа, и о том, какие шаги предпринимают власти в связи с этим. Пока, по его словам, речь идёт о первом из трёх возможных уровней реагирования — раннем предупреждении.

Ранее главой РФ Владимиром Путиным было отдано распоряжение организовать получение оплаты за российские энергоресурсы, поставляемые в недружественные страны, в рублях. Все остальное — стоимость топлива и объёмы поставок — остаётся согласно ранее заключённым контрактам. Уточняется, что если страны ЕС откажутся от условий России, это станет поводом для остановки текущих соглашений.