Генсек НАТО пообещал Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия может быстро получить членство в Североатлантическом альянсе, если подаст заявку на присоединение к альянсу.

По словам генсека, Североатлантический альянс всегда поддерживал право любой страны выбирать свой путь. Он отметил, что Финляндия — близкий партнёр НАТО.

"Вооруженные силы Финляндии и Швеции отвечают стандартам НАТО. Если они подадут заявки, я ожидаю, что это будет воспринято позитивно, будет найден путь быстро договориться по протоколу о вступлении и двигаться по пути к членству НАТО", — сказал Столтенберг.

Он добавил, что альянс будет ждать, когда Финляндия решится подать заявку.

Ранее финский премьер-министр Санна Марин сообщила, что Финляндия вступит в НАТО только в случае возникновения реальной угрозы её нацбезопасности.