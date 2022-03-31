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Автор Евгения Васильева

Захарова обвинила Запад в финансировали радикального национализма на Украине

Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что злоумышленники, которые выступают против Москвы, спонсировали радикальный национализм на Украине. Как отметила дипломат, попытки западных лидеров внедрить в общество страны фашизм должны стать уроком для мира.

Захарова обвинила Запад в финансировали радикального национализма на Украине

"Они (недоброжелатели в Европе и США. — Прим. ред.) обильно финансировали основные направления, важные для себя. Речь идёт о радикальном национализме, мифотворчестве", — подчеркнула Захарова в ходе российско-белорусского форума "Союзное государство: экономическая интеграция — задачи развития".

Ранее представитель внешнеполитического ведомства РФ обвинила Запад в использовании Украины как "геополитического тарана" против Москвы. По словам дипломата, из-за материальной помощи Штатов и Европы Киев получает оружие, после чего умирают мирные граждане.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия европа украина мария захарова
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