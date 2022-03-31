Захарова обвинила Запад в финансировали радикального национализма на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что злоумышленники, которые выступают против Москвы, спонсировали радикальный национализм на Украине. Как отметила дипломат, попытки западных лидеров внедрить в общество страны фашизм должны стать уроком для мира.

"Они (недоброжелатели в Европе и США. — Прим. ред.) обильно финансировали основные направления, важные для себя. Речь идёт о радикальном национализме, мифотворчестве", — подчеркнула Захарова в ходе российско-белорусского форума "Союзное государство: экономическая интеграция — задачи развития".

Ранее представитель внешнеполитического ведомства РФ обвинила Запад в использовании Украины как "геополитического тарана" против Москвы. По словам дипломата, из-за материальной помощи Штатов и Европы Киев получает оружие, после чего умирают мирные граждане.