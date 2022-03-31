Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны фактически бесплатно получили российский газ, когда заморозили активы страны в своих банках. Об этом глава государства сказал во время совещания с членами правительства. Он объяснил подлую схему "оплаты" газа:
"Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае — газ, они его получили, заплатили нам в евро, которые потом сами же и заморозили", — подчеркнул Путин.
То есть ресурс Европа, по его словам, фактически не оплачивала.
Он добавил, что если и дальше за поставки газа будут давать американскую валюту и евро, то ситуация может повториться. Именно поэтому нужно переводить оплату топлива на российские рубли, ведь "риски существующего положения дел для нас неприемлемы", сказал Путин.
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