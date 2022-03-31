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Автор Мирослав Марков

Путин заявил, что газ достался Европе практически за просто так

Мир

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны фактически бесплатно получили российский газ, когда заморозили активы страны в своих банках. Об этом глава государства сказал во время совещания с членами правительства. Он объяснил подлую схему "оплаты" газа:

"Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае — газ, они его получили, заплатили нам в евро, которые потом сами же и заморозили", — подчеркнул Путин.

То есть ресурс Европа, по его словам, фактически не оплачивала.

Он добавил, что если и дальше за поставки газа будут давать американскую валюту и евро, то ситуация может повториться. Именно поэтому нужно переводить оплату топлива на российские рубли, ведь "риски существующего положения дел для нас неприемлемы", сказал Путин.

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Автор: Мирослав Марков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
газ европа владимир путин
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