Путин заявил, что газ достался Европе практически за просто так

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны фактически бесплатно получили российский газ, когда заморозили активы страны в своих банках. Об этом глава государства сказал во время совещания с членами правительства. Он объяснил подлую схему "оплаты" газа:

"Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае — газ, они его получили, заплатили нам в евро, которые потом сами же и заморозили", — подчеркнул Путин.

То есть ресурс Европа, по его словам, фактически не оплачивала.

Он добавил, что если и дальше за поставки газа будут давать американскую валюту и евро, то ситуация может повториться. Именно поэтому нужно переводить оплату топлива на российские рубли, ведь "риски существующего положения дел для нас неприемлемы", сказал Путин.